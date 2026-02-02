Россия призвала США освободить Мадуро и его жену

Москва снова призвала власти США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, пишет пресс-служба МИД России на официальном сайте ведомства.

Американские спецназовцы 3 января захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли в Нью-Йорк.

«Подтверждаем неизменную поддержку России конституционным властям Венесуэлы в деле защиты государственного суверенитета и национальных интересов. Намерены продолжать плотное многоплановое взаимодействие с партнёрами. Ещё раз призываем американское руководство освободить законно избранного главу венесуэльского государства и его супругу», — подчеркнули в МИД.

Ранее российские дипломаты неоднократно призывали американскую сторону освободить Мадуро.

Так, 3 января министерство «решительно призвало» американские власти освободить президента с супругой. В МИД подчеркнули необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога.

«В связи с подтвержденными сведениями о нахождении похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США, а с сегодняшнего дня, как мы знаем, в Нью-Йорке, предлагаем, призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу», — отметил 5 января постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, Устав ООН предписывает решать любые противоречия между странами путем переговоров.