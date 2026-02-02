Медведев ответил на вопрос о готовности нажать на «ту самую кнопку»

Любой глава ядерной страны не может исключать использования тактического ядерного оружия (ТЯО). Так на вопрос военкора Семена Пегова о готовности нажать на «ту самую кнопку» ответил экс-президент России, ныне — зампред Совбеза Дмитрий Медведев, видео его ответа опубликовано в Telegram.

Медведев отметил, что если глава ядерного государства не готов испопьзовать ТЯО при необходимости, он должен отказаться от такого рода должности.