В России напомнили об имевшем абсолютное влияние на Ельцина человеке

В некоторые периоды президентства первого главы Российской Федерации Бориса Ельцина один человек — начальник его службы безопасности Александр Коржаков — имел на него почти абсолютное влияние. Об этом напомнила в Telegram российский публицист Марина Юденич, которая в девяностые годы являлась исполняющей обязанности главы пресс-службы Ельцина.

Также Юденич напомнила, что для устранения Коржакова из политики были задействованы крупные и, возможно, иностранные ресурсы.

«Были времена, когда влияние второго (Коржакова) на первого (Ельцина) было практически абсолютным, а операцию по его (Коржакова) устранению из Кремля, вошедшую в историю как "коробка из-под ксерокса" планировали едва ли не в Вашингтоне», — написала она.

Ранее российский политолог Илья Гращенков объяснил негативное отношение россиян к Ельцину. Как показали результаты опроса «Ленты.ру», 91 процент россиян воспринимают политика как скорее отрицательного героя, и лишь девять — как положительного.