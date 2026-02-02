Япония потеряла Курилы 80 лет назад: о чем врет пропаганда

Где находятся Курилы и что хочет Япония

Курильские острова находятся Тихом океане – они растянулись от Камчатки до японского острова Хоккайдо. Всего в Курильской гряде 56 островов – больших и маленьких. Обитаемых всего четыре: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Парамушир. Весь архипелаг входит в состав Российской Федерации. Острова входят в состав Сахалинской области. Однако Япония продолжает настаивать на том, что часть из них – «северные японские территории».

Токио пытается вернуть себе Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи (несколько необитаемых островов). 2 февраля 1946 года: как Курильские острова окончательно стали российскими 2 февраля 1946 года Президиум Верховного Совета СССР принял исторический указ. Южный Сахалин и Курильские острова официально объявлялись государственной собственностью Советского Союза – всенародным достоянием.

Решение Москвы не было спонтанным или односторонним актом силы. За несколько дней до этого, 29 января 1946 года, территориальный вопрос был урегулирован союзнической Директивой №677.

Ее подписал главнокомандующий оккупационными войсками в Японии американский генерал Дуглас Макартур. К директиве прилагалась карта с четко обозначенными новыми границами побежденной Японии. Фактически февральский указ исправлял исторические ошибки прошлого – те решения по территориальному размежеванию с Японией, которые были ущербны для интересов российского государства, но принимались из стремления к добрососедским отношениям. В 1951 году границы Японии, указанные в Директиве №677, закрепил Сан-Францискский мирный договор. Подписав его, японское правительство официально отказалось от претензий на Южный Сахалин и Курильские острова. Казалось бы, вопрос закрыт навсегда. Но позже в Токио нашли лазейку: мол, СССР не участвовал в подписании Сан-Францискского договора, и в документе не указано, кому именно достались спорные территории.

На этом основании в Японии начали утверждать, что окончательного решения о принадлежности островов якобы не существует. При этом японская сторона удобно «забывает» несколько ключевых моментов: Первое. Крымское (Ялтинское) соглашение союзников от 11 февраля 1945 года прямо предусматривало вступление СССР в войну на Дальнем Востоке и переход Южного Сахалина с Курильскими островами именно к Советскому Союзу. Второе.

В тексте Сан-Францискского договора Япония обязалась признавать все решения и договоры союзников периода Второй мировой войны – следовательно, и Ялтинское соглашение. Третье. Каирская и Потсдамская декларации союзников 1945 года, а затем и Сан-Францискский договор подтверждают принцип международного права: территориальный суверенитет государства-агрессора может быть ограничен в качестве наказания за агрессию. Япония была агрессором – и понесла соответствующие последствия. Разговоры о «незаконной аннексии» территорий не имеют под собой юридической основы. Все было оформлено строго по нормам международного права того времени.

О чем врет японская пропаганда: развенчание мифов

Представительство МИД России во Владивостоке развенчало несколько мифов о Курилах, которые активно циркулируют в японских утверждениях.

Одно из них – Союз, атаковав Квантунскую армию летом 1945 года, нарушил условия советско-японского пакта о ненападении. Реальность проще: никакого пакта о ненападении между СССР и Японией никогда не существовало. В 1937 году СССР уже заключил договор о ненападении с гоминьдановским Китаем. Подписание аналогичного документа с Японией, которая в тот момент вела войну против Китая, серьезно осложнило бы отношения Москвы с Пекином и, вероятно, с Вашингтоном. Японцы действительно настаивали на пакте о ненападении. Но нарком иностранных дел Молотов поставил встречное условие: возвращение СССР ранее утраченных Южного Сахалина и Курильских островов. Это полностью опровергает современные японские утверждения, будто Советский Союз до 1945 года никогда не высказывал претензий на Курилы и просто отобрал их силой.

Переговоры велись долго и тяжело. Токио не был готов обсуждать территориальный вопрос. К концу 1940 года Япония развернула агрессивную экспансию в Юго-Восточной Азии и располагала информацией о возможном нападении Германии на СССР. Открывать второй (или даже третий, учитывая войну в Китае) фронт против Советского Союза в рамках союза с нацистской Германией в Токио опасались.

Поэтому согласились на советскую формулировку – «нейтралитет». 13 апреля 1941 года был подписан пакт о нейтралитете сроком на пять лет. Его третья статья предусматривала право односторонней денонсации с условием: если этого не происходило за год до окончания срока (до 13 апреля 1946 года), документ автоматически продлевался еще на пять лет. Советская сторона полностью выполнила это условие. 5 апреля 1945 года – за год до истечения срока – Москва уведомила Токио о решении в одностороннем порядке денонсировать отношения нейтралитета. Все строго по букве закона. Еще один миф пропаганды Токио – они хотели договориться, что Россия не дает шанса. Представительство МИД России во Владивостоке раскрывает малоизвестную историю о том, как США напрямую запретили Японии подписывать мирный договор с СССР. 19 октября 1956 года в Москве была подписана Совместная декларация СССР и Японии.

Согласно документу, между странами прекращалось состояние войны, восстанавливались дипломатические отношения. Советский Союз обещал репатриировать осужденных японцев, поддержать заявку Токио на вступление в ООН, отказывался от репараций. «Кроме того, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, согласился на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора. Как следует из декларации, Япония была согласна на это, однако в игру вмешался Вашингтон», – напомнили в представительстве МИД России во Владивостоке. Из рассекреченных американских документов следует: США прямо потребовали от Токио добиваться возврата всех четырех островов (включая Кунашир и Итуруп). Американцы предупредили: если Япония откажется от претензий на два крупных острова, ей никогда не вернут Окинаву, где обосновались американские войска. При этом в Вашингтоне прекрасно понимали, что формула возврата всех четырех островов абсолютно неприемлема для Советского Союза. Американцы опасались: если Курильская проблема будет решена, Токио усилит давление на США с целью освободить Окинаву. А значение этого острова сильно выросло после начала Холодной войны.

Таким образом, США сознательно заблокировали нормализацию отношений между СССР и Японией в тот период. Теперь же для российской стороны вопрос закрыт навсегда. Суверенитет России над Курильскими островами не подлежит обсуждению – это российская территория согласно нормам международного права. «Как известно, мирный договор между нашими странами не подписан до сих пор. Да и американские войска с Окинавы уходить никуда не собираются», – напомнили в МИД.