Посол: Афганистан восстановит активное участие в работе ШОС

Москва и Кабул увеличат количество прямых авиарейсов между государствами.

Об этом ТАСС сказал посол Афганистана в России Гуль Хасан.

Он отметил, что на протяжении последних нескольких лет между странами стабильно раз в неделю выполняется один прямой рейс.

«Ведётся работа по запуску в ближайшем будущем прямых рейсов авиакомпанией Kam Air между Кабулом и Москвой», — заявил дипломат.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о позитивной динамике российско-афганских отношений.

Президент России Владимир Путин сказал, что движение «Талибан» контролирует Афганистан, это реальность, которую необходимо признавать.