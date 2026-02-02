Посол: Афганистан восстановит активное участие в работе ШОС

Посол Хасан: Россия и Афганистан расширят прямые перелёты
Москва и Кабул увеличат количество прямых авиарейсов между государствами.
Об этом ТАСС сказал посол Афганистана в России Гуль Хасан.
Он отметил, что на протяжении последних нескольких лет между странами стабильно раз в неделю выполняется один прямой рейс.
«Ведётся работа по запуску в ближайшем будущем прямых рейсов авиакомпанией Kam Air между Кабулом и Москвой», — заявил дипломат.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о позитивной динамике российско-афганских отношений.
Президент России Владимир Путин сказал, что движение «Талибан» контролирует Афганистан, это реальность, которую необходимо признавать.