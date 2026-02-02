Посол: Афганистан восстановит активное участие в работе ШОС
Афганское руководство считает целесообразным восстановить активное участие в работе Шанхайской организации сотрудничества.
Об этом ТАСС заявил посол Афганистана в России Гуль Хасан.
«Да, Афганистан является государством — наблюдателем при Шанхайской организации сотрудничества и, в соответствии с этим статусом, должен участвовать в её заседаниях», — подчеркнул он.
Ранее Хасан заявил, что Москва и Кабул увеличат количество прямых авиарейсов между странами.