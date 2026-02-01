МИД предупредил россиян об опасности в Чили

МИД России предупредил об опасной обстановке для туристов в Чили. На иностранцев там все чаще нападают грабители, особенно в столице страны — Сантьяго.

В Чили участились нападения грабителей на туристов, в том числе на граждан России. В связи с этим в МИД РФ опубликовали рекомендации для соотечественников.

«В ходе планирования поездки в Республику Чили необходимо учитывать высокую криминогенную опасность в стране. Это в первую очередь касается центра г. Сантьяго, особенно в вечернее и ночное время», — сказано в сообщении.

Отмечается, что туристам нельзя носить драгоценности и дорогостоящие предметы, привлекающие внимание преступников. В случае нападения надо соблюдать спокойствие и не оказывать сопротивления грабителям, поскольку они могут использовать холодное и огнестрельное оружие.