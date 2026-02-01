Захарова отреагировала на слова Писториуса об оптимизме

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично отреагировала на заявление министра иностранных дел Германии Бориса Писториуса об «унылой заднице».

«Цитаты писториусов», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Ранее глава Минобороны Германии необычным образом призвал европейцев сохранять оптимизм на фоне больших трат на вооружения. Он использовал высказывание, приписываемое немецкому средневековому богослову Мартину Лютеру.

Politico между тем назвало ФРГ главным обеспечителем кредита Киеву за счёт активов России.