В посольстве России объяснили, чем был вызван блэкаут в Молдавии

Посольство РФ опровергло сообщения СМИ, возложивших вину за блэкаут в Молдавии на Молдавскую ГРЭС, принадлежащую российской компании «Интер РАО».

Посольство напомнило, что накануне утром отключилась одна фаза высоковольтной линии «Вулканешты – Молдавская ГРЭС». Инцидент произошёл на территории Украины, в 60 км от Приднестровья.

Дипломаты отметили, что предположительно, «причиной послужили неблагоприятные погодные условия».

«Распространяемые некоторыми недобросовестными СМИ сведения об ответственности за аварию в Республике Молдова 31 января с.г. Молдавской ГРЭС и её персонала не являются достоверными», — сказано в сообщении посольства.

По данным дипломатов, специалисты ГУП «ГК Днестрэнерго» и Молдавской ГРЭС оперативно отключили ЛЭП, что позволило электростанции работать без перебоев. В итоге удалось избежать полной остановки агрегатов и катастрофы для всего энергорайона.

Сейчас электростанция работает в штатном режиме, а линию готовят к включению в Молдавии и на Украине.