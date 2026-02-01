Президент Финляндии Александр Стубб постоянно забывает о том, что его страна была гитлеровским сателлитом. СССР простил это финнам, и стал развивать с ними экономические отношения, которые продолжились и в постсоветскую эпоху, но были в одночасье перечеркнуты в 2022 году. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

В интервью Медведеву задали вопрос об отношениях России с Финляндией. Политик напомнил, что во Второй мировой войне Финляндия была союзником Гитлера и ее разгромили вместе с нацистской Германией.

«Вот господин Стубб об этом все время забывает, но они были гитлеровским сателлитом — так вот, им это простили и начали развивать с ними добрые конструктивные отношения», — сказал Медведев.

Он напомнил, что Финляндия десятилетиями обогащалась за счет импорта в СССР товаров «среднего весьма качества». После развала Советского Союза Хельсинки также получил выгоду в виде инвестиций, развития туризма и т.д.

«Они взяли и это все сейчас зачеркнули. Они странные люди, я вам честно скажу», — сказал Медведев.

По его словам, россияне — «ближайшие для Финляндии соседи», и случившееся «просто удивительно».