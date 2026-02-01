Президент Александр Стубб забывает о том факте, что Финляндия была союзником гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны, но страны-победители простили финнам эту страницу истории. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев агентству Reuters.

«Когда Финляндия была разгромлена как гитлеровский сателлит — они почему-то забывают об этом, вот господин Стубб об этом все время забывает, но они были гитлеровским сателлитом», — указал политик.

Медведев добавил, что несмотря на это прошлое, СССР выстроил конструктивные соседские отношения. Он также привел в пример бывшего президента Финляндии Урхо Кекконена, который стремился к сохранению нейтрального статуса Финляндии.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что оккупировавшие Карелию в годы Второй мировой войны финские войска проводили расистскую политику, уничтожая славянское население. Карелия находилась под финской оккупацией с 1941 по 1944 год. Союзница нацистской Германии, по словам Патрушева, преследовала свои «глубоко корыстные» цели, включая создание «Великой Финляндии».