Европейские элиты открыто используют Украину с тем, чтобы «воевать против России», рассказал журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет «Российская газета».

Глава ведомства уточнил, что лидеры европейских стран свои интересы поменяли на интересы правительства Украины.

Вместе с тем, подчеркнул Лавров, Европа всячески использует Киев, чтобы «уже не скрывая воевать против России». Он добавил, что европейцы «напрямую готовятся к войне со своим участием».

Ранее министр сообщил, что европейские государства на протяжении значительного времени стремятся вбивать клинья в отношения между Россией и Соединенными Штатами, считая курс президента США Дональда Трампа выгодным для Москвы и наносящим ущерб интересам Европы.

Лавров подчеркнул, что обвинения в адрес России в данном контексте несостоятельны.