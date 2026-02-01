В Госдуме назвали возможную причину переноса встречи в Абу-Даби

Вероятный перенос запланированной на 1 февраля встречи представителей России, Украины и США в Абу-Даби может быть связан с изменением состава переговорных групп. Такое предположение в интервью News.ru высказал первый заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий считает, что подобные действия являются нормальным этапом рабочего процесса.

© Московский Комсомолец

Депутат Госдумы связал задержку с личными амбициями и готовностью сторон к компромиссу.

«Мне кажется, что это (перенос встречи в Абу-Даби) зависит от того, кто и кого собирается отправлять [на встречу], в зависимости от уровня переговорщиков. Может, кто-то [из членов переговорной группы] откажется от переговоров. Рабочий процесс идет. Нет, [ничего критичного]», — объяснил Чепа.

Сегодня глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что новая дата трехсторонних встреч в Абу-Даби назначена на 4 и 5 февраля 2026 года. Он подчеркнул, что Киев готов к предметному разговору, а его команда получила новые вводные от США.

Напомним, что накануне Зеленский также намекал, что в воскресенье переговоры могут и не состояться и выражал от имени Украины готовность к работе на следующей неделе. Возможно, перенос обусловлен тем, что вчера глава РФПИ Кирилл Дмитриев проводил переговоры со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майми. Позже Уиткофф заявил, что США были воодушевлены этой встречей.