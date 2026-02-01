Лавров предложил спросить у Европы о санкциях против США за Гренландию

Причины, почему Европа на фоне напряженных отношений с США из-за Гренландии готовится воевать с Россией и не вводит санкции против Вашингтона, лучше узнать у самих европейцев. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Министра попросили прокомментировать подготовку Европы к военному столкновению с Россией, в то время как США открыто заявляют о своих притязаниях на Гренландию. Кроме того, журналист поинтересовался, почему против Вашингтона по-прежнему не введены санкции ЕС.

«Не надо меня спрашивать об этом. Постарайтесь договориться с ними, с кем-то из их СМИ. У них кое-какие корреспонденты здесь есть. Попытайте их на эту тему», — сказал в ответ Лавров.

До этого постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что даже если США решатся на установление контроля над Гренландией, европейцы «проглотят» это. По его словам, европейские страны слишком сильно зависят от Вашингтона во всех отношениях — военном, стратегическом, экономическом. Полянский добавил, что европейцы давно уже смирились с двойными стандартами, поэтому в конечном итоге они найдут какую-нибудь формулу, чтобы объяснить, что ничего серьезного на самом деле не произошло.