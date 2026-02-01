Медведев объяснил «хаос» в действиях Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «хаос» в действиях президента Соединенных Штатов Дональда Трампа скрывает осознанную и грамотную линию. Об этом пишет ТАСС.

«Он человек эмоциональный, но, с другой стороны, тот самый хаос, о котором принято говорить, который создает его деятельность, это не совсем так. Очевидно, что за этим скрывается вполне осознанная и грамотная линия», — сказал он.

По этой причине способ управления лидера США «оригинален», однако при этом «вполне эффективен», отметил политик.

В этом же интервью Медведев высказал мнение о том, что при Трампе российско-американские контакты стали намного более продуктивными. И это «идет на пользу делу».

Также зампред Совбеза подчеркнул, что ему бы хотелось достижения целей спецоперации «как можно скорее». Он напомнил, что цели, заявленные президентом России Владимиром Путиным, остаются неизменными за исключением нюансов.