Медведев: Трамп внедряет новые способы управления страной через соцсети

Президент США Дональд Трамп внедряет новые способы управления страной через соцсети, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

© Global look

«Он человек, который внедряет совершенно новые способы управления. Обратите внимание, это первый президент Соединённых Штатов, который управляет через социальные сети: через Truthи через X», — сказал он.

Ранее Трамп опубликовал изображения с Канадой, Гренландией и Венесуэлой под флагом США.