Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил европейские элиты в сознательном нанесении ущерба собственным интересам ради политических амбиций киевского режима. В ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, глава российского МИД заявил, что Европа сама себя загнала в ловушку, полностью отрезав контакты с Москвой и попав в полную зависимость от Вашингтона.

Министр подчеркнул, что Москва не имеет отношения к конфликтам, возникающим между Европой и США, и не пытается их разжечь.

«Трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами», — заявил Лавров.

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, зависимость европейских стран от США только усилилась при президенте Трампе, который, по его словам, действует исключительно в рамках национальных интересов. Однако элиты ЕС, по мнению Лаврова, делают прямо противоположное.

«Большинство европейских элит свои интересы поменяли на интересы украинского режима и всячески используют этот режим, чтобы воевать против России уже не скрывая и готовиться к войне напрямую со своим участием», — констатировал дипломат.

Лавров также напомнил, что в политике крупных держав совпадение национальных интересов является основой для взаимовыгодного сотрудничества. Он подчеркнул, что Россия и её партнеры — Китай, ОАЭ, Индия — строят свою внешнюю политику именно на этом принципе.

«Не использовать это совпадение для того, чтобы реализовывать взаимовыгодные экономические, торговые, инвестиционные проекты будет ошибкой, а когда они не совпадают — преступлением», — заключил министр, намекая на действия европейских политиков, которые, по его словам, идут против интересов собственных народов.