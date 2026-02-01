Лавров обвинил Европу в попытках вбить клин между Россией и США

Европейские страны предпринимали и продолжают предпринимать попытки испортить отношения между Россией и Соединёнными Штатами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину глава МИД отметил, что на Западе обеспокоены политикой президента США Дональда Трампа. Там полагают, что она сместилась в сторону Москвы.

«Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединёнными Штатами, усматривая в политике Соединённых Штатов при президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», — сказал Лавров.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что европейские лидеры хотят сорвать мирное урегулирование на Украине.