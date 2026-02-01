«Аннушка уже разлила масло»: Медведев предрек судьбу Зеленского, напомнив сюжет романа Булгакова
Президент Украины Владимир Зеленский обречен, «Аннушка уже разлила масло». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo, опубликованному в его Telegram-канале.
Политик привел цитату из романа Михаила Булгакова, характеризуя судьбу украинского лидера.
«Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, «Аннушка уже пролила масло». И, значит, головы ему не сносить», — сказал Медведев.