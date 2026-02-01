В большинстве стран Европы у власти находятся малообразованные и безответственные люди, не способные отвечать на вызовы, стоящие перед миром. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью Пескова спросили, почему польские и прибалтийские политики на протяжении десятилетий вели антироссийскую политику и пытались переписать историю, обвиняя во всем СССР и Россию. В частности, президент Польши недавно вновь обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

Песков отметил, что прибалты и поляки «занимают в шеренгах русофобов первые ряды», и «отсюда все производные». По его словам, двойные стандарты и политические системы в европейских государствах «сделали власть пригодной только для популистов».

«В итоге, мы видим у власти в большинстве европейских стран малообразованных, безответственных и имеющих горизонты мышления только в несколько лет людей. Они не способны отвечать на вызовы, которые сейчас стоят перед всеми нами. Они не способны даже осознать всю тяжесть этих вызовов», — сказал Песков.

Он добавил, что у этих людей отсутствует историческая память, они манкурты, о которых писал Чингиз Айтматов. Эти люди несут на себе «страшное проклятье.