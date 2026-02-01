Путин позвонил вдове Ельцина

Президент России Владимир Путин в день 95-летия со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина позвонил его вдове Наине Ельциной. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области. 12 июня 1991 года всенародным голосованием его избрали первым президентом России, а в 1996 переизбрали на второй срок. 31 декабря 1999 года Ельцин досрочно сложил с себя полномочия и назначил премьер-министра Владимира Путина на пост и.о. президента РФ. В марте 2000 года Путин победил на досрочных президентских выборах в России.

Ельцина не стало 23 апреля 2007 года. В оценке его деятельности даже спустя годы нет места «золотой середине». Так же, как и на пике карьере, первого президента России или любят, или ненавидят. Весь путь Бориса Ельцина как политика напоминает концерт — с овациями и освистыванием.