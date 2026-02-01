Песков назвал главные страны в «обозе русофобов»

Польша и прибалтийские страны занимают первые ряды в «обозе русофобов». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своем Telegram.

Зарубин попросил Пескова прокомментировать недавнее заявление президента Польши Кароля Навроцкого о том, что Сталин «развязал Вторую мировую войну».

У польского руководства своя трактовка истории, это не секрет для России, обратил внимание представитель Кремля.

«В обозе русофобов, наверное, прибалты и поляки, они занимают в шеренгах первые ряды», — сказал Песков.

По его словам, ненависть ко всему русскому взяла верх у членов польского руководства.

27 января президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил, что нацистский концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме освободили советские войска. При этом он исказил исторические факты и обвинил СССР в причастности к Холокосту.