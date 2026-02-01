Шойгу прибыл с визитом в Китай

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в воскресенье, 1 февраля, прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

© Администрация президента РФ

— 1 февраля секретарь Совета Безопасности Российский Федерации Сергей Шойгу прибыл в Китайскую Народную Республику для проведения переговоров с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Ван И, — говорится в сообщении.

Стороны намерены обсудить вопросы международной повестки. В аппарате Совбеза отметили, что в ходе встречи планируется рассмотреть изменившуюся ситуацию в сфере международной и региональной безопасности, а также актуальные вызовы и угрозы, передает сайт аппарата.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что он оценивает председателя КНР Си Цзиньпина как отличного друга и стабильного партнера.

1 декабря президент также подписал указ, устанавливающий временный порядок въезда и выезда для граждан Китая. Документ вводит безвизовый режим между странами до 14 сентября 2026 года.

Кроме того, 15 сентября вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай. Теперь граждане России с заграничным паспортом могут находиться в стране без визы до 30 дней.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров впечатлил Пекин, пообещав, что Москва его не предаст. На фоне переговоров России и США у дипломата спросили об отношениях Москвы и Пекина.