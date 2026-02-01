Прислуживание коллективному Западу сыграло с ООН злую шутку, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Организация оказалась на грани банкротства и стремительно теряет остатки своего авторитета», — сказал Рогов.

По его словам, ООН оказалась в таком положении из-за стремления прислуживать западным странам.

30 января генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш сообщил странам — членам, что ООН находится на грани «неминуемого финансового коллапса» из-за неуплаты взносов и бюджетного правила, вынуждающего ее возвращать неизрасходованные средства. Как он отметил, кризис продолжает усугубляться, угрожая реализации программ.

До этого российская сторона обратилась в ООН с запросом о признании права жителей новых регионов страны на самоопределение. Однако Гутерриш ответил, что это невозможно, так как в случае с Крымом и Донбассом превалирующим якобы является принцип территориальной целостности.

Ранее в Кремле не согласились со словами Гутерриша о самоопределении Крыма и Донбасса.