Названо возможное место для проведения второго раунда переговоров по Украине

Первый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби, предположительно, прошел во дворце Каср аш-Шати, он может стать площадкой и для второго раунда переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Подчеркивается, что для ОАЭ характерен подход так называемой «тихой дипломатии», когда предварительные контакты и «зондирующие» переговоры проходят без публичной огласки. Этот формат позволяет сторонам обмениваться позициями свободно, не опасаясь политического давления, утечек, а также резонанса в медиа.

Ранее стало известно, что Россия и Украина заключили «джентльменское соглашение» на переговорах в ОАЭ. По словам неназванного сотрудника офиса президента Украины, Киев попросил об остановке ударов по объектам инфраструктуры, на что представители Москвы якобы согласились, но только в устной форме.