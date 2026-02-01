Имя Жириновского нашли в файлах Эпштейна

Имя основателя и бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского встречается в опубликованных Минюстом США файлах по делу Джеффри Эпштейна. Упоминания обнаружены в пяти документах, пишут американские СМИ.

Согласно материалам, имя и фамилия политика фигурируют в нескольких статьях изданий The Economist и Foreign Affairs, посвящённых российской политике. В этих публикациях Жириновский упоминается наряду с другими российскими политическими фигурами.

В файлах Эпштейна нашли письма о мутантах

В одном из текстов его называют «клоуном-националистом».

Ранее МК писал, что у берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8.