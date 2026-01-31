Рогов призвал Зеленского прекратить спекулировать на одной теме

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского не спекулировать на одной теме. Об этом пишут РИА Новости.

Как заявил агентству Рогов, Запорожская атомная электро-станция (ЗАЭС) и Донбасс не имеют никакого отношения к Украине, соответственно, украинскому лидеру давно пора прекратить спекулировать на этот счет.

«О территориальной целостности Украины, когда речь идет о Донбассе и Запорожской АЭС, речь точно не идет, потому что это Россия. Зеленскому как никому надо об этом хорошо помнить и знать», — добавил Рогов.

По его словам, Зеленский намеренно так поступает, чтобы затянуть переговорный процесс и сорвать возможное мирное соглашение по завершению украинского конфликта.

Зеленский отказался отдать Донбасс

Ранее Зеленский заявил о том, что Украина не пойдет на компромиссы и не отдаст без боя Донбасс и ЗАЭС.