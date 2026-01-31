Дмитриев оценил диалог об американо-российской экономической группе

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам встречи с представителями Соединённых Штатов назвал продуктивной дискуссию о совместной экономической рабочей группе.

«Продуктивное обсуждение (вопроса — RT.) американо-российской экономической рабочей группы», — написал он в X.

Также глава РФПИ назвал переговоры продуктивными.

Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными.

Американское руководство «воодушевлено» тем, как Россия работает над достижением мира в украинском конфликте, добавил Уиткофф.