Дмитриев прокомментировал встречу с представителями США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что встреча с представителями Соединённых Штатов была конструктивной.

«Конструктивная встреча с миротворческой делегацией США», — написал он в X.

Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными.

Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым

Американское руководство «воодушевлено» тем, как Россия работает над достижением мира в украинском конфликте, добавил Уиткофф.