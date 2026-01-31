Дмитриев прокомментировал встречу с представителями США

Дмитриев: встреча с представителями США была конструктивной
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что встреча с представителями Соединённых Штатов была конструктивной.
«Конструктивная встреча с миротворческой делегацией США», — написал он в X.
Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными.
Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым
Американское руководство «воодушевлено» тем, как Россия работает над достижением мира в украинском конфликте, добавил Уиткофф.