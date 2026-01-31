Серьезные политики в Европе не верят во «вторжение» России, напряженность вокруг мнимой российской угрозы пытаются нагнетать лишь НАТО и официальный Брюссель. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

Сенатор считает, что в НАТО и Евросоюзе «быстро теряют веру в собственное будущее и реальную дееспособность». По этой причине «все они вцепились в Украину», которая превратилась в главный объединяющий фактор.

«Маниакальный страх перед "вторжением" России сознательно нагнетается всеми европейскими политиками и СМИ. Они хотят сделать это своей палочкой-выручалочкой на видимую перспективу, но в это мало кто верит из серьёзных политиков в самой Европе», — написал Карасин в телеграм-канале.

По его словам, «коалиция лающих» пытается выстроить единую политику с Белым домом, но у того свои приоритеты — Гренландия, Венесуэла, Иран и Куба.

Поэтому Британия и ЕС пытаются сейчас вести собственные игры. Именно с этим связан недавний визит британского премьера Кира Стармера в КНР. Англичане хотят «увидеть новые горизонты для себя и попытаться освоить их».

Вслед за Лондоном свои маневры осуществляют Париж и Берлин, а Польша с Прибалтикой полностью утратили здравый смысл, добавил сенатор.