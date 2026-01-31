В Госдуме отреагировали на требование выплатить царские долги

Требование американского фонда Noble Capital к России выплатить $225,8 млрд по неким имперским долгам 1916 года выглядит как попытка заработать на «исторических спекуляциях», заявил депутат Госдумы Александр Якубовский. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, иск Noble Capital был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин РФ, ЦБ и Фонд национального благосостояния.

Истец оценил общую сумму требований в $225 млрд, включив накопленные проценты и «золотую оговорку», которая привязывает валюту платежа к золотому стандарту, действовавшему до 1970-х годов.

Noble Capital уточнил, что задолженность по царским облигациям может быть погашена за счет замороженных из-за санкций суверенных российских активов.

«Попытки предъявлять России требования, основанные на старых облигациях, не имеют под собой реального содержания и выглядят как попытка заработать на исторических спекуляциях», — отметил Якубовский.

Депутат подчеркнул, что Российская Федерация не несет никаких финансовых обязательств по долгам дореволюционного периода.

По его словам, эти вопросы были окончательно закрыты много лет назад и «не могут пересматриваться спустя десятилетия по инициативе отдельных инвестиционных структур».

Государство не может отвечать по обязательствам, которые прекратили свое существование задолго до формирования современной правовой и финансовой систем, разъяснил парламентарий.

Ранее член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин сообщил, что требование Noble Capital к России выплатить $225,8 млрд долларов по имперским бондам 1916 года больше похоже «на полумошенническую схему и PR-акцию».

Эксперт отметил, что эта компания занимается не просто инвестициями, она собирает так называемое «американское наследство». Вместе с тем, она не производит никаких выплат государствам за причиненный им со стороны США ущерб, она занимается только возвратом американских вложений.

Заместитель главы Минфина Владимир Колычев напомнил, что еще Советский Союз не считал, что следует выплачивать долги по царским займам. Он добавил, что Российская Федерация тем более ничего не должна платить по ним.