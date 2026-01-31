Переговоры представителей России и США начались в Майями в субботу, 31 января.

© Вечерняя Москва

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отправился на новый раунд в 08:00 утра по местному времени, передает RT.

Днем ранее Reuters сообщило, что Дмитриев встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса, в котором примут участие делегации из России, Соединенных Штатов и Украины, пройдет 1 февраля в Абу-Даби.

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась, что ведомство пока не будет комментировать предстоящую встречу с украинскими дипломатами.

Сам американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что Россия и Украина подошли «очень близко к сделке» по мирному урегулированию украинского кризиса.