«Зеленский продолжает играть»: политолог Можегов высказался о переносе переговоров в Абу-Даби

Московский Комсомолец

Глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский ранее сообщил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) состоятся 4-5 февраля, а не 1 февраля, как планировалось изначально. Также он отметил, что это будут не двусторонние, как предполагалось, а трехсторонние переговоры — то есть, вновь с участием делегаций России, Украины и США. Политолог-американист Владимир Можегов раскрыл, пытается ли Зеленский сорвать переговоры. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Политолог высказался о переносе переговоров в Абу-Даби
© Global Look Press

Эксперт указал, что он не стал бы делать далеко идущих предположений по поводу «срыва» переговорного процесса. Можегов обратил внимание на то, что общественности озвучивают обтекаемые формулировки, а что на самом деле происходит в процессе переговоров — толком неизвестно. При этом он подчеркнул, что срыва переговоров точно не наблюдается, а сам Зеленский, в свою очередь, «продолжает играть».

Политолог допускает, что глава киевского неонацистского режима не сам затягивает процесс, а это делают главные противники президента США Дональда Трампа — глобалистская верхушка, «глобальная Демпартия». По его словам, в США сейчас присутствуют элементы «гражданской войны», столкновения, и те же силы являются врагами Трампа на глобальной арене — это евробюрократия, Лондон, а противостоят им и Трамп, и вице-президент США Джей Ди Вэнс, — и столкновение продолжается.

Как заметил Можегов, Зеленский сейчас получает инструкции из Лондона. Эксперт уточнил, что будущее Украины Лондон видит с некими гарантиями Киеву от НАТО, что неприемлемо для России, и здесь идет главная торговля. Политолог добавил, что вопрос территорий крайне важен, но главное — вопрос присутствия войск Североатлантического альянса на Украине.