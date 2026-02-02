Глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский ранее сообщил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) состоятся 4-5 февраля, а не 1 февраля, как планировалось изначально. Также он отметил, что это будут не двусторонние, как предполагалось, а трехсторонние переговоры — то есть, вновь с участием делегаций России, Украины и США. Политолог-американист Владимир Можегов раскрыл, пытается ли Зеленский сорвать переговоры. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Эксперт указал, что он не стал бы делать далеко идущих предположений по поводу «срыва» переговорного процесса. Можегов обратил внимание на то, что общественности озвучивают обтекаемые формулировки, а что на самом деле происходит в процессе переговоров — толком неизвестно. При этом он подчеркнул, что срыва переговоров точно не наблюдается, а сам Зеленский, в свою очередь, «продолжает играть».

Политолог допускает, что глава киевского неонацистского режима не сам затягивает процесс, а это делают главные противники президента США Дональда Трампа — глобалистская верхушка, «глобальная Демпартия». По его словам, в США сейчас присутствуют элементы «гражданской войны», столкновения, и те же силы являются врагами Трампа на глобальной арене — это евробюрократия, Лондон, а противостоят им и Трамп, и вице-президент США Джей Ди Вэнс, — и столкновение продолжается.

Как заметил Можегов, Зеленский сейчас получает инструкции из Лондона. Эксперт уточнил, что будущее Украины Лондон видит с некими гарантиями Киеву от НАТО, что неприемлемо для России, и здесь идет главная торговля. Политолог добавил, что вопрос территорий крайне важен, но главное — вопрос присутствия войск Североатлантического альянса на Украине.