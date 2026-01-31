Канцлер ФРГ Мерц достаточно жёстко поставил на место президента Украины Зеленского, заявив, что ни о каком приёме Украины в ЕС к первому января 2027 года речь идти не может, как и об особой ускоренной процедуре приема вообще. Как уточнил канцлер, сначала страна-кандидат должна выполнить так называемые копенгагенские критерии, а это в любом случае займет несколько лет.

Ранее в этом месяце европейские СМИ сообщали, что Евросоюз изучает новые варианты реформирования процедуры расширения. При этом сообщалось, что Киев рассматривает присоединение к ЕС в увязке с соглашением о мире РФ. Некоторые газеты указывали, что немедленный прием в Евросоюз Зеленский выдвигает как условие для выполнения территориальных требований РФ – вопроса, который американские посредники до сих пор именовали ключевым среди сдерживающих заключение мира. (Смогут ли американцы надавить на европейцев, читайте в материале).

Судя по заявлению Мерца, ЕС больше не намерен идти на поводу у всех требований и просьб Киева. Некоторые из экспертов отмечают, что вероятной причиной отказа стало осознание финансовых потерь бюджета Евросозюа от неизбежных регулярных вливаний в экономику Украины.

О возможной реакции Зеленского на новые реалии в отношениях с ЕС мы спросили у Константина Затулина, директора института стран СНГ, первого заместителя председателя Комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ГД РФ.

- Остались ли у Зеленского рычаги продавливать ускоренный приёме в ЕС?

- Ну, что значит продавливать? Вы считаете, что Мерц был рычагом для продавливания? Они все пытаются подыгрывать Зеленскому. Но, как мне кажется, они при этом хотят себя оградить от излишних хлопот и проблем. И поэтому в НАТО, что уже совершенно чётко Украину не возьмут, и что касается Европейского Союза, в этом тоже есть большие сомнения.

Конечно, никакого специального бонуса в виде приёма в ЕС в условиях, когда в там есть диссиденты, страны, которые не хотят там видеть Украину, речи быть не может. Вот и всё.

- А способен ли Зеленский превратить это обстоятельство в повод откладывать мирные договоренности, ссылаться на отказ ЕС как на непреодолимое препятствие к заключению мирных соглашений?

- Он может сделать поводом всё, что угодно. Для него в данном случае побудительным мотивом является то, что у него сокращаются возможности из-за, в том числе, позиции американцев, которые хотели бы выпутаться из этой истории, это во-первых. Во-вторых, он терпит поражение на поле боя. И в-третьих, у него блэкаут. Поэтому он может придумать всё, что угодно. Вопрос в том, что, как говорил известный персонаж, не протянешь руку — протянешь ноги.