Запад все чаще использует показания релокантов из неправительственных организаций (НПО) и подразделений международных организаций для обоснования введения новых санкций против России. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии.

По его словам, «утратившие связь с Родиной изменники», действуя в целях наживы дают нужные показания и выпускают заказные доклады, которые потом ложатся в обоснование для введения новых антироссийских санкций.

На Западе заявили об обратном эффекте санкций против России

Пискарев отметил, что ограничения против ведущей информационной программы «Вести» Марии Ситтель были введены на основании материалов «Форума свободной России»* (организация признана в РФ террористической) — созданной обосновавшимися в Литве релокантами НПО, деятельность которой признана нежелательной на российской территории.

Парламентарий подчеркнул, что любые враждебные шаги, в том числе против российских журналистов и артистов, получат правовую квалификацию и не останутся без ответа.