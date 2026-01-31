$75.7390.47

В МИД России отреагировали на решение США ввести чрезвычайное положение против Кубы

Россия решительно осуждает запретительные шаги США в отношении Кубы, считает чрезвычайное положение, принятое в Вашингтоне против этой страны, рецидивом стратегии давления. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства.

"Категорически неприемлемы односторонние меры санкционного воздействия на суверенные независимые государства, принимаемые в обход ООН и положений ее Устава, а также других норм международного права. Решительно осуждаем нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны, давление на кубинское руководство и граждан", - говорится в публикации.

29 января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей от Кубы. Он подчеркнул, что политика и действия правительства этой страны угрожают национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

24 января газета Politico сообщила, что администрация Трампа обсуждает возможность морской блокады Кубы для прекращения поставок нефти с целью смены власти в стране.