В МИД дали совет Макрону по разговору с Путиным

Намерение президента Франции Эммануэля Макрона провести разговор с главой России Владимиром Путиным должно доноситься не через публичные заявления, а по профессиональным каналам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает РИА Новости.

Он отметил, что французский лидер ранее изъявлял желание позвонить Путину, но ничего не происходило. «Поэтому мы, естественно, читаем эти месседжи, такие публичные, но, опять же, исходим из того, что если есть серьезный интерес, то он доносится по другим профессиональным каналам», — отметил Грушко.

В начале января Макрон сообщил, что намерен провести разговор с Путиным в ближайшие недели. Он подчеркнул, что диалог должен состояться «как можно скорее».