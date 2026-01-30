Президент Украины Владимир Зеленский не ценит жизни ни «своих», ни «чужих», он готов воевать до последнего украинца. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

По его словам, Зеленский намерен максимально затягивать переговоры об урегулировании конфликта, в том числе с помощью террористических провокаций.

Ранее украинский лидер отверг предложение о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Он назвал такой сценарий невозможным, отметив, что это то же самое, что встречаться в Киеве.