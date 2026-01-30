Путин рассказал о новых механизмах поддержки военно-технического сотрудничества

В период с 2026 по 2028 год правительство России планирует внедрить новые механизмы поддержки военно-технического сотрудничества, заявил Владимир Путин.

Согласно заявлению президента, ожидается значительный рост объемов экспорта российской военной продукции в 2026 году, согласно установленному плану. В пятницу комиссия по ВТС проведет заседание, где будут рассмотрены и утверждены планы на предстоящий год, сообщил российский лидер.

Президент подчеркнул, что приоритетом останется укрепление военно-технических связей со странами-партнерами в рамках ОДКБ и СНГ. Он также отметил открывающиеся возможности для расширения сотрудничества в военной сфере со странами Африки, подчеркнув, что Россия высоко ценит исторические связи и дружеские отношения с африканскими государствами, которые, в свою очередь, проявляют заинтересованность в сотрудничестве.

Путин добавил, что в период председательства России в ОДКБ необходимо проводить последовательную работу, в том числе направленную на укрепление военно-технических связей, что, в свою очередь, способствует укреплению стратегического положения страны на международной арене.