Путин предложил утвердить план военного экспорта на 2026 год

Президент России Владимир Путин призвал серьезно нарастить военный экспорт.

Об этом он заявил на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами.

"Объемы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться", - поставил задачу президент.

Особое внимание Путин призвал уделить расширению военно-технологической кооперации и партнерства. С 14 государствами уже реализуются или прорабатываются свыше 340 таких проектов.

По словам президента, это позволит улучшить характеристики вооружений и техники и разработать новые перспективные образцы.