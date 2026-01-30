Дмитриев заявил, что «злобная» Каллас подрывает мирный процесс

Дмитриев: "злобная" Каллас подрывает мирный процесс по Украине
Глава евродипломатии Кая Каллас подрывает мирные усилия по украинскому конфликту.
Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
«Любая нормальная организация уволила бы Каю только за эту речь. Она подрывает мирный процесс и тяжелый труд миротворцев, одновременно по-идиотски атакуя успешную встречу в Абу-Даби», — написал он.
Дмитриев добавил, что со «злобной Каей» невозможно добиться никакого прогресса.
30 января «Известия» писали, что Дмитриев призвал Украину и ее европейских партнеров поддержать мирный план американского президента Дональда Трампа, а не перекладывать ответственность за проблемы друг на друга.
23-24 января в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, в котором приняли участие представители Москвы, Киева и Вашингтона. В рамках закрытой встречи стороны обсудили остающиеся нерешенными вопросы, касающиеся американского мирного плана.