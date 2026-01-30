Путин назвал число стран, в которые была поставлена российская военная продукция

Российская военная продукция была поставлена в 2025 году в более, чем 30 стран мира, заявил президент России Владимир Путин.

«Российская продукция военного назначения за прошедший год была поставлена более чем в 30 стран мира. А сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что выручка по линии ВТС в 2025 году составила $15 млрд.

По словам Путина, несмотря на давление Запада, контракты в сфере вооружений выполнялись.