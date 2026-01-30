В США заявили о запланированной встрече Дмитриева с администрацией Трампа

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев собирается провести встречу с представителями администрации Белого дома в Майами. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, встреча пройдет 31 февраля. Конкретная тема встречи не называется.

«Специальный посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев отправится в Майами в субботу для встреч с членами администрации президента США Дональда Трампа», — сообщает издание со ссылкой на два источника, знакомых с планами встречи.

Ранее Дмитриев обвинил Великобританию в замалчивании нападения на Стармера.