В США заявили о запланированной встрече Дмитриева с администрацией Трампа

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев посетит Майами в субботу и проведет встречи с представителями американской администрации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Официальных подтверждений визита со стороны российских или американских властей на данный момент не поступало.

23-24 января в Абу-Даби прошли переговоры между представителями России, Украины и США, посвященные возможным параметрам урегулирования конфликта. Встречи проходили в закрытом формате. Участники охарактеризовали переговоры как конструктивные.

По данным СМИ, стороны обсуждали условия прекращения огня и территориальные вопросы. По итогам консультаций было решено продолжить диалог, передает «Радиоточка НСН».