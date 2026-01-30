Дмитриев обвинил «злобную Каллас» в подрыве мирного процесса

Глава евродипломатии Кая Каллас своим злобным настроем подрывает усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Он прокомментировал заявление Каллас о нежелании Евросоюза (ЕС) выступать инициатором возобновления диалога с Москвой и предлагать ей какие-либо уступки по Украине, отметив, что после этого «любая нормальная организация» отправила бы главу евродипломатии в отставку.

«Она подрывает мирный процесс [президента США Дональда] Трампа и тяжелый труд миротворцев, одновременно по-идиотски атакуя успешную встречу в Абу-Даби. Никаких решений. Только саботаж. Со злобной Каей невозможно добиться никакого прогресса», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее Каллас заявила, что сейчас нет оснований для возобновления переговоров между ЕС и Россией, так как европейским странам нечего предложить Москве. Она подчеркнула необходимость дальнейшего усиления давления на Россию.