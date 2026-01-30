МИД РФ пообещал учитывать недружественные заявления Японии

Москва будет учитывать недружественные заявления японских властей при формировании своей политики на японском направлении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова обратила внимание на недавние заявления министра финансов Японии. По его словам, приоритетами внешней политики администрации Санаэ Такаити являются поддержка Украины и санкции против России.

Дипломат отметила, что это еще раз подтверждает недружественный характер нынешнего курса Токио в отношении Москвы.

По ее словам, такая позиция не способствует диалогу. Напротив, она осложняет и без того непростую ситуацию в двусторонних отношениях, передает «Радиоточка НСН».