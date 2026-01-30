Володин назвал единственный путь для Зеленского

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Владимира Зеленского следовать тем договоренностям, которые Дональд Трамп и Владимир Путин достигли во время саммита в Анкоридже. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Володина, это является «единственным путем» для Владимира Зеленского. Он также назвал Зеленского «просроченным обмылком киевского режима», который «погубил огромное число украинцев».

«Сегодняшние заявления Зеленского подтверждают в очередной раз его неадекватность. <...> Единственный для него путь — следовать договоренностям президента Путина и президента Трампа, достигнутым в Анкоридже», — заявил он.

