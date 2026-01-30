$75.7390.47

Володин призвал Зеленского следовать договоренностям Трампа и Путина

Андрей Дуванов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Владимира Зеленского следовать тем договоренностям, которые Дональд Трамп и Владимир Путин достигли во время саммита в Анкоридже. Об этом сообщает РИА Новости.

Володин назвал единственный путь для Зеленского
© РИА Новости

По мнению Володина, это является «единственным путем» для Владимира Зеленского. Он также назвал Зеленского «просроченным обмылком киевского режима», который «погубил огромное число украинцев».

«Сегодняшние заявления Зеленского подтверждают в очередной раз его неадекватность. <...> Единственный для него путь — следовать договоренностям президента Путина и президента Трампа, достигнутым в Анкоридже», — заявил он.

Ранее Володин рассказал об изменениях, вступающих в силу в феврале.