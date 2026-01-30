В России прокомментировали заявления США об угрозах со стороны Кубы

Заявления США об угрозах со стороны Кубы выглядят нелепо. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что США является самым богатым государством планеты, тогда как Куба — маленький остров с населением в 11 миллионов человек. По его словам, Гавана никак не может угрожать Вашингтону, а угроза США по отношению к республике сохраняется уже десятилетиями.

Сенатор также выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты хотят использовать трудности на Кубе для смены власти.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в Соединенных Штатах объявляется чрезвычайное положение. Как говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома, такое решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности со стороны Кубы.