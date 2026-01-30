В МИД прокомментировали демонтаж надписи на русском языке у «Родины-матери» в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала демонтаж надписи на русском языке у статуи «Родины-матери» в Киеве.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Видимо, себе на эпитафию букв не хватало», — высказалась она.

30 января в Музее войны в Киеве убрали надпись на русском языке «Их имена бессмертны, их подвиги будут жить вечно». Руководство музея посчитало ее «пропагандистской и недопустимой».

Ранее Захарова прокомментировала идею заменить памятник поэту Александру Пушкину в Одессе.