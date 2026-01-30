Захарова вспомнила Незнайку, говоря о политике Евросоюза

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила персонажа детских рассказов Николая Носова Незнайку, когда комментировала политику Евросоюза. Эфир брифинга доступен на Rutube.

В своем комментарии Захарова сравнила поведение европейских политиков с поступками героев Носова.

«Незнайка, не умея рисовать, попросил у своего друга-художника кисточку, краски и начал рисовать всех своих друзей, а потом позвал их на некий вернисаж. Все приходили и смеялись, когда видели его рисунки — они действительно были неумелыми, но смешными. Но смех заканчивался, когда они доходили до собственных портретов», — заявила Захарова.

Таким образом дипломат объяснила, что считает действия европейских политиков двойными стандартами. По ее словам, лидеры стран Европы «раньше смеялись над антироссийскими санкциями и не учитывали права человека, но перестали смеяться, когда случилась ситуация с Гренландией».

«Посмотрите, как тут же стало несмешно — я бы сказала, стало очень грустно, — когда дошли до Гренландии», — добавила она.

Ранее Захарова отказалась комментировать запланированную встречу по Украине в Абу-Даби.